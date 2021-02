"Cuando yo me voy... no vuelvo", confirma Nicky Jam el final de su idilio

Hace unos días, se especuló que Nicky Jam terminó su relación con Cydney Moreau.

Y justo hace un año, el cantante le pidió matrimonio.

Se terminó

Ahora, el reguetonero rompe el silencio y da a conocer que el idilio se terminó; además, no hay esperanza alguna de reconciliación.

"No estamos juntos", confirmó Nicky Jam en un programa de radio titulado Flow Urbano.

"Cuando yo me voy, yo no vuelvo. Cuando termino algo es porque ya no hay nada".

La razón

Pero ¿cuáles fueron las circunstancias que llevaron al intérprete de "Hasta el amanecer" a esta separación definitiva? Él explicó las causas por las que la pareja ya no pudo continuar unida.

"La situación de la pandemia, de la cuarentena, afectó un poco la situación y, de verdad, simplemente no funcionó", reveló.

Muchas cositas

"Son muchas cosas de por medio, cultura, culturalmente hablando, lenguajes. Son muchas cositas que al final no funcionó".

Si bien dejó claro que "si no hablo más del tema es porque le tengo respeto a mi expareja", también está consciente qué hay expectación porque se trata de una persona famosa.

Mucho respeto

"La realidad del asunto es que esas cosas pasan mucho con gentes normales por ahí y nadie les dice nada porque no son artistas", advirtió.

"No me gusta hablar de otra persona cuando no está ahí para defenderse y le tengo mucho amor y mucho respeto a mi expareja", comentó.

Sólo amistad

"Tomamos una buena medida y se acabó, pero tenemos una amistad, tenemos una bonita amistad".

Nicky Jam asegura que la modelo y exatleta es "tremenda persona y tremenda muchacha".

"Simplemente como pareja no dio", concluyó.

Con información de redes sociales y People en español.