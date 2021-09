¿Cuánto tiempo pasaría Inés Gómez Mont en la cárcel?

De ser hallada culpable, Inés podría enfrentar más de 10 años de prisión.

MEXICO.— Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga siguen prófugos de la justicia mexicana, pero desde que un juez federal, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), giró una orden de aprehensión contra la pareja por los los delitos de peculado, delincuencia organizada y delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita han pasado ya 18 días.

El caso legal de la presentadora de televisión cada vez se torna más complicado, pues aunque ella aseguró que prepara su defensa, hasta el momento sigue escondida junto a su marido en una lujosa mansión en Miami Beach. De igual modo, más detalles que podría comprobar su culpabilidad sigue surgiendo a diario.

Debido a esta situación se ha dado a conocer los años de prisión que podría enfrentar Inés Gómez Mont de ser hallada culpable

¿Cuántos años podría Inés Gómez Mont pasar en prisión?

Debido a que los delitos por lo que ha sido señalada son considerados graves, su situación legal amerita prisión preventiva.

No obstante, aunque las autoridades mexicanas ya tienen conocimiento del paradero de Inés Gómez-Mont y su esposo el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, no han podido arrestarlos, ya que la pareja está refugiada en EE.UU., y ahí no existe una orden de aprehensión contra ellos.

Sin embargo, la Fiscalía estaría en proceso de solicitar a la Interpol la emisión de dos fichas rojas para la búsqueda y posteriormente, la captura de la pareja.

En caso de que Inés y Álvarez Puga sean encontrados culpables de las acusaciones emitidas por FGR podrían enfrentar una pena de por lo menos, 20 años de prisión.

No obstante, se rumorea que la pareja podrían librar la prisión debido a las influencias con las que cuenta el esposo de la exconductor de "Venteando".

"Él es abogado y es bueno en lo que hace; pienso que si es verdad que hizo fraudes, desvíos y todo de lo que se le acusa, seguro debe tener un as bajo la manga. Estoy casi segura de que buscarán la forma de librarla bien, porque tienen muchas influencias", aseguró una fuente cercana a una revista de circulación nacional.

