Cuatro peculiaridades de la saga de Star Wars ¿las conocías?

MÉXICO.— El 25 de mayo de 1977 fue el estrenó de Star Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza, la primera entrega de lo que hoy podría ser considera la saga cinematográfica más importante de todos los tiempos.

Sin embargo, es el 4 de mayo la fecha considerada para celebrar el Día Mundial de Star Wars, también definido como el "Star Wars Day" o “May the 4th Be With You”.

¿Por qué "May the 4th Be With You"?

Este es un dato que muchos fanáticos conocen, pero para quienes no, el "May the 4th Be With You", tomó su inspiración en la frase "May the Force Be With You" ("Que la fuerza te acompañe").

Uno de los referentes más importantes de Star Wars; un mensaje que representa una especie de “¡Buena suerte!”, cuando dos personajes importantes en la trama, tienen que separarse y alguno, inevitablemente, enfrenta alguna misión de considerable peligro.

Aquel evento, el de la adaptación, representó un suceso para los fanáticos que con el auge de las redes sociales, ahora utilizan la etiqueta #MayThe4thBeWithYou, para recordar los mejores momentos y elementos de la saga cinematográfica creada por George Lucas que, en la actualidad, se convirtió en un universo del séptimo arte.

Dos grupos ¿tú a cuál perteneces?

En la historia de Star Wars, el público se encuentra ante dos grupos, los "Jedi" –que luchan por la paz utilizando "la fuerza"- y los "Sith" –la fuerza del lado oscuro; los primeros ven en "la fuerza" un poder metafísico y los últimos, como un móvil de odio y miedo.

Sin duda alguna, la saga se convirtió en el referente inmediato del género space opera, caracterizado por que las historias desarrollan arcos dramáticos en el espacio, con el arquetipo propio de un villano y un héroe, batallas intergalácticas, viajes estelares y un gran avance tecnológico.

No le auguraban éxito alguno

El 25 de mayo de 1977, se convirtió en la fecha que cobijó la primera aparición en pantalla grande de “Luke Skywalker”, “La princesa Leia”, “Darth Vader”, “Han Solo” y “Chewbacca”, una historia a la que ni siquiera el actor Harrison Ford, protagonista de Blade Runner y Blade Runner 2049, le auguraba éxito.

¡Transmisión entrante de una galaxia muy muy lejana! Los emojis de #StarWars, de toda la Saga Skywalker, están entre nosotros. Comenta con tu personaje favorito👇🏻. #StarWarsDay #MayThe4thBeWithyou pic.twitter.com/vcjvsD4QLU — Star Wars (@StarWarsLATAM) May 4, 2020

Pero naves majestuosas con avances tecnológicos, sables de luz, personajes que aún no se sabe que especie son (“Yoda”), la construcción sonora y la innovadora creación de imágenes desarrolladas por ordenadores, marcaron un hito en 1977, año del estreno del Episodio IV, el cual recibió diez nominaciones al premio Óscar, incluyendo la de mejor película.

La primera en la que no sonó la 'Marcha Imperial'

La única película de la saga en la que no sonó la reconocida Marcha Imperial, fue en el Episodio IV, pues la composición del director de orquesta John Williams se estrenó hasta el Episodio V.

Aquella melodía se convirtió en un Leitmotiv, composición musical recurrente y característica dentro de una película.

Además, fue en la primera película de la franquicia que, Carrie Fisher y Mark Hamil no usaron dobles de riesgo durante el rodaje.

Ambos actores, y gran parte del elenco protagonista, no eran tan reconocidos en un inicio, pues la fama llegó después del estreno.

