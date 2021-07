Cubanos que triunfaron en México exponen su tristeza por Cuba

Famosos cubanos que hace años decidieron mudarse a México y hacer carrera aquí se han manifestado y pedido ayuda por su isla.

CIUDA DE MÉXICO.— A raíz de las manifestaciones de parte de la población cubana por falta de medicamentos, atención hospitalaria así como por el aumento de contagios y decesos por el coronavirus, varios famosos cubanos han utilizado sus redes sociales para hablar de la situación y exigir cambios.

Famosos que han encontrado el éxito laboral en México pide por su natal Cuba.

Niurka Marcos

La vedette cubana compartió en su cuenta de instagram los números telefónicos de gente en Mérida para recaudar medicamentos y poder llevarlos a la isla. Niurka acompañó la información con el mensaje. "Ayudemos de la manera que podamos, demostrémosles que no están solos y juntos cambiemos el destino de mi gente".

En otra publicación previa, la cubana escribió: "Escuchemos fuerte y claro el grito de mi gente, los cubanos… Cuba despierta de una larga pesadilla y comienza a enfrentar con valor la realidad. Estamos en todas partes, en todo el mundo, hagamos que retumbe el llamado de nuestra gente".

William Valdés

El conductor de "Venga la Alegría" y exintegrante del grupo musical CD9 también ha compartido su postura respecto a la situación del país que lo vio nacer con una fotografía donde aparecen los cubanos manifestándose.

"Se acabó el miedo en Cuba. Mi país está atravesando una crisis humanitaria. La gente se está muriendo, no hay medicina, no hay comida esto lleva así años por la dictadura y el socialismo en la isla. Hay que salir a la calle y hacer lo que se tenga que hacer para sacar a estos hdp que llevan más de 60 años reprimiendo a un país completo, no hay libertad en CUBA! #soscuba".

César Évora

El actor es otro cubano que encontró en México no sólo un hogar, sino el éxito pues ha sido villano y protagonista de innumerables novelas mexicanas.

En una entrevista con Jorge el Burro Van Rankin, el actor platicó un poco sobre la situación de su país y las dificultades de algunos para salir de la isla.

Raquel Bigorra

La conductora de televisión ha tenido una relación agridulce con su país natal. La modelo tenía solamente 20 años y comenzó a buscar espacios en el mundo del modelaje, pero también buscó encaminarse hacia la televisión, que era su sueño. Eso le costó que el país le impidiera volver durante los siguientes cinco años por dejar el país de la manera en que lo hizo.

Con un permiso humanitario pudo ir a despedir a su madre, quien falleció en ese lapso de tiempo. Raquel está instalada en México desde hace mucho tiempo y ahora que Cuba se encuentra en una situación preocupante, ella ha preferido no manifestarse.

Livia Brito

La polémica protagonista de la telenovela que acaba de estrenarse, "La desalmada", en Las Estrellas, a raíz de la situación en su país ha escrito el siguiente mensaje en sus redes sociales: "¡Mundo, Cuba necesita de tu ayuda! Cuba está muriendo ¡Salvemos a Cuba! Necesitan comida, hospitales, insumos médicos, todo lo que tenga el mundo para ayudarlos por favor ¡lo necesitan en las costas de Cuba".

Julio Camejo

Siempre que le preguntan, Julio Camejo habla sobre el amor que le tiene a México, lugar en el que ha desarrollado su carrera como actor. Pero ahora, Camejo se ha mostrado triste porque Cuba se vio sacudida por históricas protestas que sorprendieron al gobierno, las mayores manifestaciones desde el triunfo de la revolución en 1959.

