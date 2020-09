Un nuevo escándalo sobre Alex Turner, vocalista de los 'Artic Monkeys' se desató en redes sociales, por ese rumor lo quieren "cancelar"

REINO UNIDO.— El nombre de Alex Turner ocupó las tendencias de Twitter y otras redes sociales, sin embargo y para sorpresa de los fans de la banda 'Artic Monkeys', en la que él es vocalista, no fue por el anuncio de un nuevo álbum musical o canción.

Alex protagoniza un escándalo en el que se le señala de haberle pedido fotos íntimas a una fan. Una imagen de la supuesta conversación entre el cantante y la fan es lo que desató los comentarios en redes sociales.

De acuerdo con una imagen de 2013, una fanática del músico británico habría recibido mensajes privados a través de la red social Tumblr.

La conversación entre la joven y supuestamente Alex Turner revelarían que él quería que la joven le envíe fotos desnuda. La chica comentó que le pareció una petición inadecuada, ya que ella en aquel entonces era menor de edad.

Sin embargo, esa imagen es la única "evidencia" del supuesto acoso que el cantante habría efectuado.

me suena medio raro que alex turner en 2013 si no tenia ni instagram se va a estar creando una cuenta falsa en TUMBLR para hacerle grooming a un menor. siempre del lado de la víctima pero todo muy sospechoso pic.twitter.com/Mlq6JdBo2G

Esta foto provocó que en Twitter varios fans armaran un hilo de cómo Alex podría ser culpable, pero, horas después los mensajes fueron eliminados.

Por su parte una gran cantidad de fans del cantante salieron en su defensa asegurando que Turner no podría haber hecho algo así, ya que para empezar él nunca ha tenido ninguna red social.

Además de que sonaba muy raro que haya creado una cuenta en una red social que además no es tan popular como lo es Facebook, Instagram y Twitter.

- no necesito pruebas de lo de alex turner, yo le creo a la víctima + perfecto, no habia pruebas pic.twitter.com/zpYJiQD760

Alex Turner es uno de los mejores cantautores británicos de estos tiempos. Con un bajo perfil (sin ninguna red social suya), en donde su única manifestación pública siempre se verá en su música. Arctic Monkeys, The Last Shadow Puppets o su proyecto solista; un genio del rock. pic.twitter.com/XQhRJhJFRC

Quieren cancelar a Alex Turner porque dicen que pedía nudes en Tumblr en el 2013 jajaja



"Hola soy Alex Turner, quizás me conozcas por éxitos como I bet you look good on the dancefloor o 505... Plis, send nudes" pic.twitter.com/HStwaMCrT5