Cultura en Línea continúa

Dan a conocer más eventos para toda la familia

Esta semana, las familias yucatecas podrán disfrutar, desde sus hogares, de conciertos, obras de teatro, shows de payasos y diversas cápsulas, a través de la plataforma Cultura en Línea, informa la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Las transmisiones serán en canal de YouTube de la Sedeculta, www.youtube.com/user/culturayucatan, donde la ciudadanía puede encontrar opciones de esparcimiento que se suman al contenido ya disponible, abarcando danza, música, artes visuales, teatro, literatura, cursos y pláticas con especialistas, entre otros.

La cartelera se iniciará hoy miércoles 19, a las 20 horas, con el concierto Joyas de la trova yucateca, del programa Gala Yucateca, y la actuación de Los Tres Yucatecos, que integran Gregorio Brito, Tomás Gamboa y Gustavo López, de la Unión de Trovadores “Pastor Cervera Rosado”, quienes alternarán con el Trío Perlas, de Miguel Aguilar, Francisco Ventura y Felipe Díaz, pertenecientes al Sindicato Único “Armando Manzanero”, según un boletín de prensa.

Mañana, en el mismo horario, el cantante Rafael Leza y el grupo Café Canela presentarán “El sonido de mis raíces”, con temas clásicos de la música vernácula con un estilo fresco, además de composiciones propias, como "Cada mañana", "Rumba morena", "Boxita chula" y "Después es para siempre", por mencionar algunos.

El viernes 21, también a las 20 horas, se transmitirá “¿Quién se lo lleva?”, un divertido enredo del teatro regional sobre el encuentro entre dos mujeres que, en el velorio de un hombre, se darán cuenta de la mejor enseñanza que les dejó; la obra es de Norma Rodríguez y participan Narda Acevedo “Chonita”, Gilma Tuyub “Mila” y Jorge Santoyo “Pelofino”.

El sábado 22, a la misma hora, Los Golden Years ofrecerán “Los grandes años del rock en México”, que incluirá las canciones "Oh, Carol", "Diana", "La hora del jerk", "Las cerezas", "Desencadena mi corazón", "Triángulo", "Only you", "No está aquí", "Payasito" y "Cuando apenas era un jovencito".

Los responsables de revivir dichas melodías de la década de los 60 son Luis Cardeña, vocalista y director general del grupo; Jorge Cámara, en el bajo y los coros; Rafael Rodríguez, en el teclado; Enrique Cabrera, en saxofón y coros; Armando García, en la batería, y Enrique González, en la guitarra y requinto.

El público infantil tendrá una excelente tarde de diversión el domingo 23, a las 18 horas, con “Paya que te quedes en casa” con Los Payadzules, a cargo Tachuelín, Titina y Tachuelín Jr., interpretados por Julio Herrera Azcorra, Belén Herrera Collí y Jorge Enrique Echeverría Alcocer, respectivamente, quienes presentarán un acto nunca antes realizado por un payaso yucateco, además de diversas parodias.

Durante el día, se estrenará cápsulas con diferentes temáticas para toda la familia: a las 10, estará disponible "Cuentos y fábulas en maya”, con Luis Antonio Canché; a las 12, “Introducción al grabado”, con Mariana Pacho, y por último, a las 14, "Papel artesanal desde casa”, con Yodi Zumárraga.

La programación completa puede consultarse en facebook.com/sedeculta, twitter.com/sedecultayuc, e instagram.com/sedeculta, así como en su portal oficial, www.cultura.yucatan.gob.mx.