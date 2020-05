Antropólogo musical

“Cumbiana”, de Carlos Vives, un homenaje especial

MIAMI EFE).— Carlos Vives presentó “Cumbiana”, el disco más experimental de su larga trayectoria en el que, confesó, rinde un homenaje al aporte de los pueblos indígenas anfibios de Colombia en la riqueza musical latinoamericana gracias a la cumbia, un género que viaja por todo el continente.

“Creemos que la alegría de nuestra música viene de nuestros ancestros africanos, pero en realidad, nuestros pueblos indígenas son los que aportan esa exuberancia a la música latina”, explicó Vives, quien lleva años convertido en una especie de antropólogo de los géneros de la región.

Para celebrar y rescatar ese legado histórico, se enfocó en la cumbia, un ritmo que, según dice, nació en el delta del colombiano Río Magdalena, donde aún habitan los descendientes de la etnia del pueblo Tairona.

Su civilización floreció en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la ciudad natal de Vives, por lo que quiso hacer de “Cumbiana”, precisamente, “su territorio ancestral”.

“Imagínate una ciudad como La Habana o San Juan a los pies de una montaña con nieve”, sugirió el artista con un orgullo que plasmó en 10 temas de su nuevo trabajo.

En ese listado aparecen colaboraciones con artistas como Rubén Blades, Alejandro Sanz, Ziggy Marley y Elkin Robinson, pero también artistas inesperados, como Jessie Reyez, una joven cantante que le recomendaron sus hijas.

“Buscaba una voz femenina para la canción 'Hechicera' y mis hijas, las dos, me dijeron que tenía que ser Jessie. No la conocía, pero estoy feliz con el resultado. Me impresionó”, dijo Vives, quien tiene cuatro hijos.

La mayor es Lucía de 24, mientras Elena, de 11, es la primera de su matrimonio con Claudia Helena Vásquez.

Elena Vives, precisamente, ayuda a su padre con las voces en varias de las nuevas canciones, entre las que se destaca “Rapsodia en La Mayor (Para Elena)”.

La niña canta junto a Vives en francés y demuestra que no solo heredó el amor por la música, sino también su deseo por interpretar y entretener.

Pero las huellas femeninas no terminan ahí. La producción ejecutiva de su nuevo disco está a cargo de su esposa, algo que enternece a Vives hasta el punto de decir que en todos sus años en la música, “jamás sintió a alguien que se interese y preocupe” de lo que hace.

“Eso cambió hasta que conocí a Claudia Helena. Ahora todo es un esfuerzo familiar”, dijo.

Vives sonríe con la frase “Amor del bueno”, que cae perfecta para describir a la familia que forma, pero que va más allá de la sangre e incluye a los 400 empleados con los que cuenta en otros negocios paralelos a la música, como un restaurante en Bogotá.

Por ellos, dice, perdió el sueño durante el confinamiento obligado por la pandemia del coronavirus, ya que las autoridades colombianas prohibieron la apertura de ese tipo de establecimientos para evitar el avance del virus en el país.

“He descubierto de mí mismo que veo a la gente que me ayuda con lo que soñé y he construido como a mis hijos. Como padre, estoy dispuesto a seguirles pagando y ayudando aunque no haya ingresos”, afirmó.

Un ritmo generoso

Para Carlos Vives, la cumbia es tan generosa que la adoptaron en Argentina, en Centroamérica, en México y en el suroeste de Estados Unidos.

La base del género

El cantautor deja en claro que “Cumbiana” es un disco de cumbia, como ya se pudo apreciar en “No te vayas” y “For Sale”, los dos primeros sencillos que ya promovió, el segundo junto a Alejandro Sanz. Hay una base del género presente en casi todos los temas.

Experimental

Vives reconoce que es el disco más “atrevido y experimental” de su carrera. Recuerda sus investigaciones en bibliotecas de sonidos industriales.