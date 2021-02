Curvy Zelma acusa a TikTok de gordofobia, por censurar un vídeo

Curvy Zelma denunció que TikTok censuró uno de sus contenidos por “violar las medidas de desnudez”, aunque ella siempre se mostró cubierta por ropa deportiva y presumiendo su voluptuoso cuerpo.

“Me parece que acabas de hacer algo horrible y es gordofobia”, acusó la actriz y exconcursante se realities shows .

Rechazo

La ex participante de Survivor México y ganadora de Este es mi estilo usó sus redes sociales para pronunciarse sobre la eliminación de una fotografía de su red social, lo que según su impresión, ocurrió por un rechazo hacia los cuerpos voluptuosos.

Polémica imagen

Zelma Cherem, nombre real de la influencer, apareció en la imagen en cuestión mostrando una postura de yoga que resaltó su cuerpo curvy, pero usando siempre un short y un top negro ceñidos al cuerpo.

“TikTok me borró esta imagen que publiqué hace rato porque desnudez y no sé qué. ¿Es neta? ¿Y las personas que andan en verdad desnudos?”, comentó al inicio de su denuncia en su cuenta de Instagram.

¿Discriminación?

Curvy Zelma fue más allá y aseguró que su imagen fue censurada por gordofobia, ya que existen muchas imágenes similares de personas delgadas y no corren con la misma suerte.

“Me parece que TikTok acabas de hacer algo horrible, es gordofobia y te voy a explicar por qué” .

Cuerpo grandote

“De entrada en mi fotografía yo estoy en ropa deportiva, son unos shorts y es un top de ejercicio, no estoy ni incitando a la sexualidad con alguien ni mucho menos, lo que pasa es que ver un cuerpo grandote, un cuerpo curvy es tosco, es demasiado y dicen ‘no, no, no, cómo va a subir eso’”, comentó la modelo.

Contrastes

Además resaltó la diferencia entre su imagen y la de personas con menos peso: “Por qué no censuran otras cuentas de chavas delgadas, ojo no tengo nada en contra de las personas delagdas, pero también salen en short y top de ejercicio y quizá haciendo algo sexual. Piénsenlo, es gordofobia”.

Con información de redes sociales e infobae.com