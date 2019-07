Tras salir de la ANDA Cynthia Klitbo demandará al actor Emilio Guerrero, de la serie “Club de Cuervos”, por acoso sexual.

La actriz asegura que se está realizando un trabajo de investigación y que tiene las pruebas para demandar a Guerrero. Asegura que está sorprendida por el comportamiento de quien considero su muy amigo.

Cynthia Klitbo ha tenido muchos problemas como parte de la ANDA, la última fue el acoso de Guerrero.

“Las cosas no son de un día para el otro. Yo tengo fotografiado todo el chat en donde se dedica a decirme cosas”, dijo la actriz.

"Ese señor me conoce desde que soy una niña, ha sido mi amigo de toda la vida y jamás me imaginé la calidad de gente": Cynthia Klitbo está llevando a cabo una investigación profunda, para reunir las pruebas suficientes en contra de Emilio Guerrero. 😮😱 https://t.co/e55vzspOco — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) 10 de julio de 2019

Deja el cargo desilusionada de Jesús Ochoa

La actriz deja la Secretaría de Previsión Social de la ANDA desilusionada del líder Jesús Ochoa por su apatía para resolver conflictos.

En teatro

La amistad entre Cynthia Klitbo y Emilio Guerrero es de hace muchos años y hasta trabajaron juntos en la obra “La piel en llamas”, junto con Alberto Estrella y Cassandra Ciangherotti.

“Emilio Guerrero me da vergüenza, el señor me conoce desde niña, un amigo de siempre, jamás imaginé la calidad de gente que es. Me voy, yo sÍ tengo trabajo, no necesito inquietarme en la ANDA”, declaró Cynthia.

Emilio Guerrero es un actor de 61 años con actuaciones en “Club de Cuervos” y películas como “Un mundo raro”.