Cynthia niega haberse casado con Carlos Rivera ¡Pide respeto!

MÉXICO.— Durante el programa que conduce Cynthia, “Todo Un Show”, declaró que ella y Carlos Rivera no se casaron en secreto y que lo que dijo Daniel Bisogno en Ventaneando era solo un rumor.

La oriunda de Monclova dijo en el programa matutino:

“Por lo pronto no, yo les puedo adelantar, no estamos casados, no hay planes. Por ahora tenemos muchas cosas que queremos lograr porque hemos trabajado sin parar durante muchos años para lograr cosas en nuestras carreras”.