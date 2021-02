¿Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera tiene una relación falsa? Ella responde (vídeo)

MÉXICO.- Cynthia Rodríguez, conductora de Venga la Alegría y ex académica, habló sobre el noviazgo que mantiene con su compañero de La Academia, Carlos Rivera.

Desde que se anunció su relación, los rumores no se hicieron esperar y, aunque han sabido mantenerse alejados de las polémicas, esta vez la conductora decidió hablar de su relación en una entrevista con Blanca Martínez, “La Chicuela”.

“Un día saliendo con mi mejor amigo me doy cuenta que era la persona ideal para mí”, inició Cynthia y enfatizó que no suelen posar juntos para dejar que ambos brillen con luz propia.

“Estamos hablando de muchísimos años de trabajo. Lo que más me gustó es que un día me dijo ‘a mí no me gustaría que cuando presentes un proyecto o algo, te digan es la novia de. Has hecho muchas cosas, en la música, la conducción y la actuación. También debes tener reconocimiento”.

Actualmente, Cynthia y Carlos Rivera llevan más de cuatro años juntos: “Estoy con la persona que es perfecta para mí. Es amoroso, detallista y yo no tengo más que agradecer a Dios”.

Sobre los rumores que aseguran que su relación es falsa dijo: “Cuando sabes lo que tienes y tienes una relación cerrada, no vamos a abrir la puerta, sabes lo que tienes y la gente que te ama también lo sabe, con eso basta”.

.- Con información de Infobae.