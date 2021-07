Da su última función

Agustín Argüello se despide del musical “Ghost”

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).—Para Agustín Argüello el teatro musical es “una esposa muy demandante” que lo eligió hace seis años. Desde su debut en “El Rey León” hasta “Ghost”, no hay día en que el actor no disfrute su profesión.

“El teatro musical es una esposa muy demandante, lo disfruto mucho pero lo es. Es el deporte de los cantantes, tenemos funciones muchos días a la semana y en mi caso intento cuidarme mucho de no sobreexigir mi instrumento”, dice Argüello.

Su rigor en el teatro musical llevó a Argüello a los escenarios de “Ghost”, en el que ha cargado con mucho orgullo todo el peso que conlleva ser el protagonista de la obra inspirada en la popular película homónima de los años 90.

“La vi (la película) cuando era chico y me volví fanático de la música de 'Ghost'. Mi proceso es escuchar la música que voy a cantar hasta el hartazgo y me enamoré de ella, fue mi 'soundtrack' de la pandemia, y cuando empezamos a ensayar era el único que se sabía todas las canciones, hasta de las que no me tocaban a mí", recuerda el actor.

Este fin de semana Argüello se despidió de la obra que, según comenta, “marcó un hito en la historia del teatro musical”, al haber comenzado funciones en plena pandemia, con un gran número de actores en escena y con un aforo del 30 % que no era redituable para los productores.

"Es una sensación agridulce", describe Agustín, quien se confiesa emocionado de haber llegado a las 100 representaciones, pero que a su vez tiene que despedirse de su personaje con tristeza.