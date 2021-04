Daddy Yankee galopa con su nuevo sencillo "El Pony" (vídeo)

SAN JUAN, Puerto Rico (EFE).- El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee lanzó hoy viernes 23 de abril "El Pony", su nuevo sencillo.

El tema, aseguró fue inspirado en el tema "El Caballito", del fenecido salsero boricua Ismael Rivera, publicado en 1957.

"Esta canción creció conmigo y ahora quise hacer este tema acorde a estos tiempos con el lenguaje de ahora y en mi género", sostuvo Daddy Yankee en un comunicado de prensa.

Según dijo Daddy Yankee, la inspiración del tema "El Caballito" lo había utilizado en la canción "Machete", incluido en su disco "Barrio Fino En Directo" (2005).

El tema, que fue producido por Daddy Yankee, Chris Jedi, Gaby Music y Dímelo Ninow, "galopa justo fuera de la puerta de salida con un ritmo rápido y furioso, mientras Daddy Yankee sigue el tema con explosivos versos", según detallaron los representantes del reguetonero en el comunicado.

