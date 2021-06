Muere Dakota Skye, actriz de cine para adultos, a los 27 años

ESTADOS UNIDOS.- Dakota Skye, la actriz de cine para adultos, fue hallada muerta a los 27 años en su casa rodante en Los Ángeles. Su esposo la identificó en la morgue.

De acuerdo con medios locales, la causa del deceso no se ha determinado, pero familiares apuntaron a una posible sobredosis.

The Sun entrevistó a una familiar hace algunos días, quien explicó que su sobrina tenía un serio problema con la bebida y que luchó contra su adicción al fentanilo.

Rest In Peace Dakota Skye We are all saddened at news of her passing, and send our thoughts and prayers to her family. She will always be in our hearts and minds. pic.twitter.com/maYCAXheVU