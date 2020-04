LOS ÁNGELES.— La película "Secreto en la montaña" ("Brokeback Mountain", 2005) marcó un antes y un después en cuanto a la presentación de la homosexualidad en Hollywood.

Tanto es así que Heath Ledger, uno de sus protagonistas, se negó a hacer un chiste homófobo en los Óscar sobre esta historia de amor entre dos vaqueros.

Así lo reveló Jake Gyllenhaal, la estrella de "Brokeback Mountain" junto a Ledger, en una entrevista reciente con la revista Another Man.

Gyllenhaal contó que en los Óscar querían contar con ellos para abrir la gala haciendo un chiste sobre el romance gay de "Brokeback Mountain".

"Y Heath se negó.

Yo estaba en plan: 'Oh, vale, lo que sea, es solo un chiste'. Y Heath dijo: 'No es un chiste para mí: no quiero hacer ningún chiste sobre eso'", recordó Gyllenhaal, quien mostró su admiración por lo inteligente que era el actor.

Ledger murió en 2008 por una sobredosis a los 28 años.

