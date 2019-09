Dan una “probadita” de Chicago, el musical

Bibi Gaytán y María León se abrazan durante la presentación.- Foto: El Universal Presentación de la puesta en escena "Chicago", producida por Morris Gilbert y protagonizado por Bibi Gaytán, María León y Michel Rodríguez.- Foto: El Universal El musical es producido por Morris Gilbert.- Foto: El Universal Bibi Gaytán durante la presentación.- Foto: El Universal Presentación del musical "Chicago".- Foto: El Universal ❮ ❯

México, (Notimex).- “Si no vas a hacer algo con pasión, mejor no lo hagas”, expresó Biby Gaytán para destacar que, a tres semanas de iniciar ensayos del musical Chicago, el elenco se entrega en cuerpo y alma para ofrecer una producción de calidad al público.

“Ha sido un trabajo enorme el de todo el equipo, nos hemos entregado en cuerpo y alma, estamos comprometidos al mil y es un privilegio hacerlo. Aunque el cansancio a veces nos pega, es tanta la pasión, que no nos damos cuenta cuando son casi las ocho de la noche y estamos aquí desde las 11 de la mañana”, destacó la actriz.

Biby Gaytán, María León, Pedro Moreno y Michelle Rodríguez encabezan el reparto de la nueva versión de la afamada obra que, a 18 años de su más reciente montaje de gran formato en México, vuelve bajo la dirección de Tania Nardini y la producción de Federico González Compeán, Julieta González y Morris Gilbert.

“Estoy súper emocionada. Ha sido un proceso de mucha actividad, de mucha vulnerabilidad. La primera parte para poder compaginar es mostrarnos vulnerables. ‘Roxie’ me ha regalado la oportunidad de trabajar juntos con ellos, pero también me ha dado muchos permisos”, resaltó María León.

En uno de los salones de ensayos del teatro, el elenco de Chicago presentó cuatro números musicales ante la prensa: “Sé buena con mamá”, “Roxie”, “Lo que importa es el amor” y “Todo el jazz”, como un adelanto de lo que se verá en el escenario a partir del 16 de octubre.

“Cuando entraron a las audiciones, nuestros creativos no sabían quién era nadie. Para ellos da lo mismo si tienen 20 años de carrera o si están debutando, si los conocemos mucho o poco, pues ellos se fijan en el talento de la gente y eso es lo maravilloso. Quienes están aquí es por su talento y eso es lo que le ha dado calidad a nuestras puestas”, compartió Morris Gilbert, quien es uno de los productores ejecutivos.

Ante los rumores de que existe rivalidad entre María León (Roxie Hart) y Biby Gaytán (Velma Kelly), ésta última destacó que estar rodeada de tanto talento no es incomodidad, es inspiración.

“Es un honor, un privilegio y les aprendo todos los días, quiero estar a su nivel porque me inspiran. A mí no me agrede el talento de los demás, al contrario, es un regalo que me dan, me alimenta el alma y lo agradezco”.

La cantante María León, por su parte, resaltó que los directores están pidiendo el máximo esfuerzo en general, sobre todo a las dos, por lo que ninguna puede limitarse para que la otra destaque.

“Biby tiene un talento impresionante y, la verdad, nos amamos. Siempre habrá rumores y sé que para mucha gente su trabajo es inventar historias, pero si quieren información de primera mano, nos amamos, somos amigas, nos disfrutamos y nos inspiramos mutuamente”.

Morris Gilbert mencionó que la adaptación es prácticamente la misma de la vez pasada, porque siendo un clásico no requiere de gran trabajo en ese sentido, sólo pequeños ajustes y sutilezas para actualizar lo necesario.

El productor de obras como “Los Miserables”, “El hombre de la Mancha” y “Hoy no me puedo levantar”, informó que existe la intención de llevar este espectáculo no sólo a varias ciudades de México, también para la gente de habla hispana que radica en Estados Unidos.

“Chicago” es el musical estadounidense con las temporadas más largas tanto en Nueva York, donde ya acumula 23 años de permanencia continúa, como en Londres, donde se mantuvo en cartelera por más de 15 años.

Ocupa el segundo lugar como el espectáculo más exitoso en la historia de Broadway, luego de que superó a Cats, en 2014. Aún en la cartelera de la meca del teatro musical, supera las nueve mil representaciones.