Daniel Bisogno asegura que Aylín Mujica fingió secuestro exprés

El conductor afirmó que la actriz cubana se inventó un secuestro para volver a EE.UU., a trabajar en una famosa televisora.

MÉXICO.— La actriz Aylín Mujica aseguró que fue víctima de un secuestro exprés en la Ciudad de México, pero Daniel Bisogno reveló que todo fue mentira y solo lo hizo porque quería irse a Estados Unidos.

"Solo quería irse"

Bisogno, quien comparte escenas con Aylín en la obra de teatro “Cuarentenorio cómico”, desmintió lo dicho por la cubana. En la emisión de "Ventaneando" el conductor aseguró que habló con el productor Alejandro Gou y él le reveló que la actriz se ausentaría de la puesta en escena.

La cubana habló directamente con Gou para decirle que, tras el susto por el supuesto asalto, iba a faltar dos semanas a la obra teatral que se presenta en la CDMX.

Sin embargo, se supo que Aylín Mujica entró a trabajar a Telemundo y se negó a levantar una denuncia por el presunto delito del que fue víctima.

"Aylín Mujica fingió todo este asalto que nunca existió. Ella ya había querido hablar con Gou y tomó su vuelo. […] La secuestraron, la tocaron indebidamente, pasaron por tres cajeros. ¿Tú crees que después del asalto haya dicho ‘Me deja ahí en el aeropuerto’? De ahí tuvo que subir al avión con 6 maletas y escribió que llegó divinamente", expresó Bisogno.

Alejandro Gou no cree en el supuesto secuestro exprés de Aylín Mujica y aclara todo lo que ella relató.



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/KA386lJG9E — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 14, 2020

¿Qué pasará con el personaje de 'Doña Ines'?

El productor Alejandro Gou reveló que tras la ausencia de Aylín, Andrea Escalona será la suplente, al menos por ahora. Gou también aseguró que no habrá acciones legales en contra de la cubana.

"En mi empresa, el que quiera estar que esté. Si no está, no hay ningún problema […] Ella sabrá la verdad. El Tenorio sigue y gracias a Dios llenamos el 30%. […] Conmigo no hay problema. Ella se pierde estar en el Cuarentenorio Cómico”, aseveró Gou en entrevista con Bisogno.- Con información de Ventaneando.

