Daniel Bisogno le confiesa su amor a una conductora (Vídeo)

Daniel Bisogno causó revuelo en Twitter, y esta vez no por ofender ni criticar a nadie, sino porque el presentador de televisión gritó su amor a los cuatro vientos por una famosa conductora.

Todo comenzó cuando un usuario le escribió asegurando que un día antes, Mara Patricia Castañeda publicó una entrevista con Andy Escalona, quien se deshizo en halagos hacia el titular de "Ventaneando".

De 2008 a 2010 Bisogno y Andrea sostuvieron un noviazgo formal.

Ante las bellas palabras de amor de la hija de Magda Rodríguez a "El Muñe", éste no dudó en contestar al internauta, asegurando que la ama con todo su corazón.

En fecha reciente Daniel Bisogno se vio envuelto en una polémica, ya que en un programa de televisión se le acus+ó de un supuesto amorío con un participante de La Voz México.

Se trata de José Miguel Reyes Guevara, mejor conocido como "Reyes".

Andrea Escalona fue invitada al espacio de Mara Patricia Castañeda, y ahí confesó que ella y Daniel Bisogno tienen una frase de Facundo Cabral.

Andy Escalona también salió en defensa de su expareja, respecto a todos los rumores que han girado sobre su sexualidad, y aseguró que ese tema no le compete a nadie.

"Conmigo siempre ha sido un tipazo, a mí poco me importa lo que haga Daniel en su cama o en su alcoba, es muy de él y de su entorno y jamás me atrevería a meterme o a preguntar o a cuestionar porque si un día Daniel le tiene que dar una explicación a alguien es a su hija en cierto momento, o quizás no, pero de ahí en fuera….", expresó tajante la también cantante.