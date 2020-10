Daniel Bisogno, en polémica al llamar ''gorda'' y ''obesa'' a Chiquis Rivera

MÉXICO.-Daniel Bisogno volvió a estar entre las tendencias por sus comentarios en contra de Janney Marin, mejor conocida como "Chiquis Rivera", quien también está envuelta en una polémica por su separación de Lorenzo Méndez y por el rumor de un romance con el empresario Jorge Cueva.

Los comentarios de Bisogno estuvieron enfocados en el físico de la hija de Jenni Rivera, a quien captaron en situaciones íntimas con un restaurantero identificado como Mr. Tempo. El presentador la llamó “gorda” y “obesa” durante la transmisión.

A pesar de que sus compañeros intentaron suavizar los comentarios, el comunicador sugirió que el romance ya tenía tiempo.

Mr. Tempo sale en defensa de Chiquis Rivera de quienes la señalan por su romance y confiesa que no se preocupa de mezclar negocios con placer. #Ventaneando 📺



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/2498clc0eV — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 21, 2020

“Quién contrata a una gorda para anunciar un restaurante. Hay que reconocer el término gordo, no tiene nada de malo”, dijo ante los comentarios de la unión entre Javier Cueva y Chiquis Rivera.

“Se acabaron las marranas paradas, ahora resulta. No me refiero a ella sino en general al obeso”, concluyó Bisogno.

La polémica relación

Luego de que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez decidieron dar por concluida su relación, el pasado fin de semana captaron a la cantante de la mano y dándole un beso al empresario Jorge Cueva, por lo que se desataron las acusaciones de una supuesta infidelidad.

“No fui infiel, jamás en la vida y él lo sabe, Lorenzo lo sabe y sabe las razones de nuestra separación. Por respeto a su madre, su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles”, dijo la Chiquis para el programa Suelta La Sopa.