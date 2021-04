Daniel Brühl y su exitoso regreso al mundo de Marvel

LOS ÁNGELES (EFE).—El actor hispanoalemán Daniel Brühl regresa a la franquicia Marvel con la serie “The Falcon And The Winter Soldier (Falcón y el Soldado del Infierno)”, la nueva apuesta de Disney+ por la pequeña pantalla después de los éxitos de “WandaVision” y la ficción derivada de Star Wars, “The Mandalorian”.

“Siempre es buena señal si no te matan”, aseguró Brühl en una entrevista sobre el retorno de su personaje, el villano Helmut Zemo, a la saga de superhéroes tras más de cuatro años desde su última aparición en “Captain America: Civil War” (2016).

El actor, que creció entre España y Alemania, siempre sospechó que tenía la puerta abierta para volver a la saga responsable de algunas de las películas más taquilleras de la historia.

“Lo interesante es que consiguen hacerte olvidar de que hay tanta presión por detrás. Porque la hay, son proyectos enormes que valen una pasta increíble”, señaló.

Comandada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, “The Falcon And The Winter Soldier” se sitúa dentro de la enrevesada línea temporal del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel) justo después de lo ocurrido en “Avengers: Endgame” (2019).

Estaba destinada a ser la ficción que inaugurara la etapa televisiva de Marvel, pero la pandemia paralizó el rodaje y ese honor pasó a “WandaVisión”, serie que dejó el listón muy alto y a la que toma el relevo.

“Me gustó mucho entrar en un tono más ligero y con humor. En la película mi personaje era muy frío y serio”, analizó Brühl.

Los creadores de la nueva serie explicaron que se inspiraron en la tradición de las “buddy movies”, con dos amigos compartiendo aventuras y desventuras sobre un trasfondo de acción y comedia, donde el hispanoalemán pone el contrapunto encarnando al malo de la trama, Zemo.

Con los primeros cuatro capítulos estrenados, Zemo se ha convertido en uno de los favoritos del público gracias a su comportamiento distinguido, su vestuario particular y una gran facilidad para colarse en la escena nocturna de Berlín.

De hecho, su escena bailando en una discoteca con una espontaneidad muy poco habitual entre los villanos de la saga llamó tanto la atención que Marvel publicó en YouTube una versión extendida de la coreografía. En menos de 24 horas el vídeo, de una hora de duración, superó 2 millones de visitas.

“Hay mucha tensión por mantener un nivel, pero cuando estás en el estudio consiguen crear una atmósfera muy cálida, con mucho respeto y tranquilidad, lo que da libertad para probar cosas”, explicó Brühl.

El actor acaba de estrenarse en la dirección con “Nebenan (Next Door)”, una comedia negra que a través del encuentro de dos ciudadanos en un bar aborda temas como las diferencias culturales entre los que vivieron a uno y otro lado del muro de Berlín.

“El contraste entre este proyecto, una película con dos tipos hablando en un bar de Berlín y el universo Marvel, es impresionante”.

Brühl cree que su película, que fue candidata a Oso de Oro de la Berlinae, es una “barquita” comparada con los enormes barcos en los que trabaja como actor.

“No solo en tema de acción y efectos visuales, también por la complejidad de cada episodio, personaje, hacen que todo encaje”, concluyó Daniel.

De un vistazo

“No es de fiar”

Sobre el futuro de la serie “The Falcon And The Winter Soldier” y de su personaje, Brühl no puede dar pistas, aunque adelanta que “no es de fiar”.

Último capítulo

La serie emitirá su sexto y último capítulo el 23 de abril, tras el cual habrá un descanso de mes y medio hasta la siguiente serie de Marvel, “Loki”.