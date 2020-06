Daniel Radcliffe, mundialmente conocido por interpretar a “Harry Potter” en la saga cinematográfica; publicó un amplio ensayo en la revista digital The Trevor Project, en el que respondió a la polémica anti-transexual de J.K. Rowling, autora de la saga literaria.

El fin de semana pasado, la británica fue nuevamente “cancelada” en Twitter; al fijar su postura en desacuerdo sobre que las personas transexuales pudieran cambiar su sexo en sus actas de nacimiento y otros documentos, al considerar que si alguien nació hombre, aunque luzca como mujer, sigue siendo hombre.

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth. — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

La británica incluso se defendió alegando que biológicamente las mujeres son las únicas que pueden menstruar, algo que no experimentará una mujer transexual.

La polémica generó un amplio debate en redes sociales; donde la también creadora de “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” contestó a cada uno de los seguidores que la atacaban.

The idea that women like me, who’ve been empathetic to trans people for decades, feeling kinship because they’re vulnerable in the same way as women - ie, to male violence - ‘hate’ trans people because they think sex is real and has lived consequences - is a nonsense. — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

"Necesitamos apoyar, no invalidar"

Por su parte, en su escrito Radcliffe consideró que “una mujer transgénero es una mujer” y continúo con la necesidad de reconocer este derecho con base en los números de discriminación y suicidios que involucran a las personas transexuales.

Daniel Radcliffe (#HarryPotter) responde a los tweets anti-trans publicados por JK Rowling y lanza un mensaje a los fans': 'Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier afirmación contraria borra su dignidad. Debemos apoyarlas y no invalidar sus identidades ni causar más daño'. pic.twitter.com/8cJ1JfwrkY — El Traslador ⚯͛ (@El_Traslador) June 9, 2020

"Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo( Joanne Rowling) o yo", escribió Radcliffe en su ensayo.

El actor de 30 años destacó que el 78 por ciento de los jóvenes transgéneros y de género binario sufren discriminación, por lo que opinó que “está claro que necesitamos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y no causar más daños”.

Emma Watson se une a Radcliffe

En este mismo rubro se encuentra Emma Watson, intérprete de Hermione, quien la semana pasada también fue atacada por los cibernautas por su “falso activismo” ante el movimiento “Black Lives Matter”.

La actriz se disculpó y utilizó sus redes para compartir información sobre el movimiento antiracial, publicaciones a las que sumó artículos sobre las personas transgénero.- Con información de Vanity Fair.