Daniela Berriel es detenida en el aeropuerto de la Ciudad de México

A la actriz, quien hace unos meses llevaba un juicio contra el actor Eduardo "N" a quien acusó de haberla violado, también le fue impuesta una multa.

CIUDAD DE MÉXICO.— Fue la misma Daniela Berriel, quien compartió imágenes de cuando fue detenida al llegar a la Ciudad de México, debido a que llevaba entre su equipaje varios cigarros electrónicos. A ella y a su hermana les impusieron una multa por esta falta.

También podría interesarte: 'No me siento segura': Daniela Berriel abandona proceso legal

¿Qué delito cometió Daniela Berriel?

A través de sus historias de Instagram, la actriz de de programas como "Las Malcriadas" y "Mujeres rompiendo el silencio" mostró el momento de su detención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luego de que encontraron en su maleta varios "vapes", es decir cigarrillos electrónicos.

Tras este hecho, Daniela admitió que es "mercancía ilegal" por lo que advirtió a sus seguidores para que no les pase lo mismo.

"Amigos: estamos mi hermana y yo detenidas en un cuarto en el Aeropuerto de México por traer esto en la maleta. Es mercancía ilegal., Se los comento porque sé que muchos viajan con vapes, para que no les pase", explicó Daniela en una foto en la cual posaba con una pequeña caja.

La actriz también señaló que tras ser detenida debía esperar cerca de tres horas para que la liberen a ella y a su hermana. En otro mensaje, Daniel indicó que estuvieron a punto de ser trasladadas al Ministerio Público, pero debido a que como solo transportaban seis cigarros, simplemente les impusieron una multa.

La joven destacó que el uso de cigarrillos electrónicos no está restringido en México, pero sí está prohibida su transportación e importación al país.

También podría interesarte: "Corruptos, protegen a violadores": Daniela Berriel a gobierno de Guerrero (vídeo)

No sabía que estaba prohibido el "vapes"

Por decreto presidencial desde febrero de 2020 quedó prohibida la importación de cigarros electrónicos. Sin embargo, en un vídeo Daniela Berriel aseguró que desconocía esta ley y lo tóxico que pueden ser estos aparatos.

“Ya salí regañada por contarles lo que me pasó. Quiero decirles que yo jamás he promocionado los vapes, jamás les he recomendado, jamás les he dicho que los compren. Cuando comencé a fumarlo, no era consciente del daño que hace al medio ambiente y a mí”, afirmó la actriz en su grabación.

Pidió a sus fan que no la juzguen por lo sucedido, fue un error (Instagram)

También podría interesarte: Daniela Berrel perdona a Gonzalo Peña, cómplice de su agresor (vídeo)