Daniela Berriel: hay "tráfico de influencias" en liberación de su presunto violador

"Lamento subir este vídeo por este medio, pero es la última salida que encontré para yo poder estar segura y libre", escribió en sus redes la joven actriz Daniela Berriel el pasado cinco de marzo.

Como Grupo Megamedia informó en sus diversas plataformas, lo hizo para compartir una fuerte grabación en la que relató su versión de que fue violada por Eduardo Ojeda, amigo de su expareja, Gonzalo Peña, quien presenció los hechos y no intervino.

"Decido ser valiente"

"Hoy por fin decido ser valiente, ahora quiero ser libre", escribió Daniela.

Libre el acusado

Después del revuelo que causó el clip, Vega, actor de la novela "¿Qué le pasa a mi familia", huyó de México tras ser señalado de cómplice de violación y se encuentra prófugo de la justicia.

El presunto agresor, Eduardo Ojeda, fue apresado y ahora puesto en libertad, algo que removió profundamente a Danni Berriel, quien concedió una rueda de prensa en la que, rota de dolor, realizó duras acusaciones acerca de lo acontecido.

Prueba genética

Daniela, sentada junto a su padre y sus abogados, explicaron cómo la defensa del acusado pidió la terminación del proceso legal por medio de una prueba genética mediante la que el juez decidió darle la libertad, ya que las autoridades declararon que no se encontró material genético del agresor.

Tras liberación de Eduardo “N”, Daniela Berriel asegura que el poder económico “torció la justicia” https://t.co/4zYBuFggEO pic.twitter.com/UhX0SOPMZ9 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 11, 2021

Con la voz quebrada por momentos y tratando de aguantar las lágrimas, la actriz presumió valentía y entereza, acusando a los responsables de dar vía libre a su presunto agresor, afirmando que solo fue por causa del tráfico de influencias de la adinerada familia de Ojeda.

Presentará más pruebas

"Actuaré enérgicamente en consecuencia, solicitando de nuevo que se continúe la investigación, otorgaré más pruebas, presentaré denuncias penales…" reafirmó, aunque reconoció sentir miedo.

"Temo por mi persona y mi familia, ya que al señor Eduardo Ojeda Franco lo hago responsable, a la familia Ojeda Franco, de mi seguridad, la de mi familia y de mis abogados".

No quedarse calladas

La joven actriz invitó a todas las mujeres que hayan sufridos abusos a denunciar y aseguró que hay otras mujeres que han sido víctimas de su agresor y ya está en contacto con una de ellas.

"No me callaré y no pararé hasta que se haga justicia", sentenció.

Incluso ven la posibilidad que Eduardo Ojeda escape del país, ahora que está libre. https://t.co/j76no1Gh6w — Despierta América (@despiertamerica) April 12, 2021

"Es hora de que ellos tengan miedo, invito a las mujeres a denunciar, sé que hay más víctimas de Eduardo y las invito a denunciar, a que no tengan miedo, él podrá comprar muchas cosas, pero jamás nuestra voz, no van a volver a silenciarme", apuntó Daniela.