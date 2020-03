Daniela Romo, un año más libre de cáncer de mama

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniela Romo está libre de cáncer de mama, y expresó su felicidad al salir de la clínica donde acude cada año a revisión médica.

Hace ocho años, le diagnosticaron a la cantante cáncer de mama, su enfermedad la manejó con privacidad, principalmente ante los medios de comunicación, para no herir ni preocupar a su mamá y familia.

Luego de un proceso difícil, pero de mucho aprendizaje, como la misma Daniela Romo lo definió, logró salir victoriosa y vencer este terrible mal. Hace unos días, la artista publicó en sus redes sociales una imagen a las puertas de la clínica donde cada año se realiza su revisión.

La actriz vuelve a partir de mayo a la pantalla chica en la telenovela "Vencer el desamor", de la productora Rosy Ocampo, en la que comparte nuevamente proyecto con David Zepeda, con quien ya trabajó en "Sortilegio".

En cuanto a la música, detendrá unos meses el lanzamiento de su nuevo disco; al concluir la telenovela, terminará de grabar los temas.

No le entra al reguetón

En una entrevista que concedió a la agencia Notimex opinó que respeta todo género musical, incluyendo a la música urbana, principalmente al reguetón, pero no "le entraría".

Tampoco está cerrada a una colaboración, pero con letras que no inciten a la violencia. Definitivamente, dijo que las baladas es su fuerte, el género con el que se identifica y que le ha dado un lugar en la música.

"No le entraría! (al reguetón), porque no es de mi época, ni de mi generación. Cuando he ido a una fiesta y los veo a todos moviéndose, lo comparto; pero yo no lo haría, ya no tengo edad como para eso", aseguró.

