Danna García da positivo a Covid-19 por tercera vez

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna García, actriz de la telenovela "Pasión de gavilanes", sorprendió a sus miles de seguidores al confirmar que dio positivo a la prueba de coronavirus Covid-19 por tercera ocasión.

La intérprete colombiana se refirió a su actual estado de salud en un reciente Instagram Storie, donde expresó gratitud por las personas que se han preocupado por ella.

"Soy nuevamente positivo a Covid. Estoy sin palabras. Gracias a todos los que me han apoyado", compartió la actriz de 42 años a través de sus historias en Instagram.

Captura de la historia compartida por Danna García

En entrevista, la colombiana aseguró que quiere ser donadora de plasma para que la gente pueda salvarse del Covid-19.

"Me dicen que hay un lugar a donde podría acercarme, pero todo esto del plasma todavía es algo que no está muy regularizado o no se está haciendo mucho, se hace más en otros países que en México porque se considera un tratamiento experimental.