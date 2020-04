MÉXICO.— La actriz Danna García a través de sus redes sociales anunció que había contraído el coronavirus.

El anunció de su contagio y enfermedad lo hizo en marzo, y desde ese momento ha permanecido en aislamiento.

Lamentablemente, hace poco más de una semana volvió a dar positivo en la segunda prueba a la que se sometió tras pasar varios días ingresada en el hospital por complicaciones derivadas de la enfermedad.

Ahora por esa situación sufre acoso por parte de sus vecinos.

Danna, a través de su cuenta de Twitter, ha denunciado el acoso al que vive sometida por parte de sus vecinos, y al que se ha enfrentado a lo largo de estos días en los que se ha enfermado de Covid-19.

Sin embargo, dos días más tarde ha vuelto a Twitter para contar sobre una de las restricciones que han establecido los residentes de su edificio tras descubrir que se había contagiado:

“Hoy me hice otra prueba de Covid-19. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones.. Ufff, sin palabras (sic)”.