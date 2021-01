Danna García reacciona en redes al contagio de AMLO

MÉRIDA.- Danna García, la actriz colombiana que sufrió los efectos devastadores del Covid-19 y dio positivo en tres ocasiones, hizo un comentario cuando se anunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador se contagió de coronavirus.

"Tantas veces escuché que el Covid no existe… Qué ironía. Y algunos políticos apoyando la 'teoría', ahora ellos con Covid…", escribió en su cuenta de Twitter la famosa.

Como se informó en las diferentes plataformas de Diario de Yucatán, el año pasado la actriz Danna García padeció una larga enfermedad debido al Covid-19, de la que llegó a dar positivo tres veces.

De forma pública desde sus redes, para que la población tomara conciencia de los graves riesgos que en realidad trae el coronavirus, Danna fue una de las celebridades en compartir su caso con el mundo cuando apenas la pandemia comenzó a despegar.

Después de estar tres meses aislada, a partir de marzo del año pasado, sin ver a su marido ni a su hijo, laactriz de Pasión de Gavilanes expresó en sus historias de Instagram las distintas consecuencias que sentía en su cuerpo entonces.

"El tema respiratorio, de vez en cuando todavía me siento a veces que me falta un poco de aire; resequedad en todo el cuerpo, una resequedad extrema, inflamación a nivel celular..." relató hace unos meses la actriz.

Ayer domingo, como se dio a conocer en Diario de Yucatán y sus plataformas, el presidente López Obrador, por medio del Twitter informó que también se contagió de Covid.

Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días.

Ante el sentir de Danna García, otros usuarios y fans de la actriz también escribieron sus puntos de vista sobre el texto que evidentemente aludía a López Obrador.

"Así es Danna, a lo mejor hasta que no lo vivan en carne propia no lo entienden y hacen acciones por los ciudadanos. Espemos que sea el caso…", contestó otro de sus seguidores.

Si el covid existe y tu que lo has pasado y has sufrido tando de el mi Danna lo conoces por que lo has pasado muy duro con ese covid.Mi nina adorada de deseo con todo mi corazon que nunca mas tengas dolor en tu vida,que tengas toda la felicidad del mundo,llena de salud y amor.