Danna Paola aclara lo sucedido en La Academia (Vídeo)

Danna Paola protagonizó uno de los momentos más fuertes en “La Academia” al defenderse de una falta de respeto por uno de los participantes, su actitud hizo recordar a Lolita Cortes, “la jueza de hierro” con lo que las redes sociales se llenaron de memes y comentarios por lo sucedido.

La actriz y cantante decidió compartir un mensaje para sus fans ya más con la “cabeza fría” y relatando por qué reaccionó de esa forma, pues aunque algunos aplaudieron lo que hizo también hubo quien lo vio como una “exageración”.

“Lo que sucedió esta noche en ‘La Academia’ fue algo que normalmente hubiera pasado hacia cualquier tipo de situación en la cual yo hubiera recibido una falta de respeto; no por ser mujer, yo creo que cualquier persona mereces respeto”, dijo en un video de Instagram.

“Hablar mal de una persona a sus espaldas, es algo que no está cool, no está bien”, añadió.

Danna Paola explicó que durante la semana se enteró de lo que Gibran y la yucateca Francelly habían dicho, sin embargo no pensaba hacer ningún comentario al respecto pues admite que en su momento también ha hablado así de personas que no le caen bien de verdad. “Son palabras que uno por joven o whatever diría, utilizamos groserías para expresarnos, en México se utiliza muchísimo, pero no en un programa donde estás siendo grabado 24/7 hacia un crítico que todos los domingos te está dando una opinión acerca de tu trabajo y crecimiento como artista”.

Ver esta publicación en Instagram Jaja Una publicación compartida por diana estrada (@dianaestrada87) el 6 de Ene de 2020 a las 7:19 PST

La joven destacó que se merece un respeto porque se considera una artista completa y por algo tiene 20 años de carrera y enfatizó que no le gusta quedarse callada, así que con cualquier persona que le falte el respeto decide enfrentarlos y decirles sus verdades”.

“Las personas que merecen estar en ‘La Academia’ son personas que realmente tengan talento, perseverancia, disciplina y básicamente respeto y educación”, sentenció.

Te puede interesar: Francely Abreu, única yucateca en La Academia 2019

Danna Paola también abundó en que mucha gente no conoce su personalidad al 100 por ciento y que creen conocerla tan solo porque la han visto crecer en la industria.

“He soportado toda mi vida críticas, insultos, bullying, malos comentarios, machismo, etc. Y siempre me enseñaron a quedarme calladita porque me veo más bonita y STOP. El que esta noche en el programa haya hablado así y me haya defendido de esta manera, para muchos fue muy simpático y hay cantidad de memes, pero para otros no tanto, y va de más, pero estas reacciones no son de ahora, así he sido siempre”.

Aclaró que no ha perdido la humildad, no es soberbia ni se le “subió el personaje a la cabeza”, sino que tiene los “ovarios para defenderme de quien sea, por lo más mínimo que suceda y creo que todos debemos aprender a darnos nuestro lugar en algún momento”.

Para Danna Paola no fue fácil aprender a no quedarse callada y admite que su trabajo, personaje, canciones y experiencias le han dado herramientas para “encontrar esa fuerza y voz” que le faltaba.

“Y por eso aprendí a que no me subestimen nunca más, ni por ser mujer ni por estar joven, porque sé cuánto me ha costado llegar hasta donde estoy, porque nadie me ha regalado nada y el aguantar tantas veces tanto cansa, con todo y las altas y bajas que he tenido en mi carrera, aquí sigo y he sabido hoy darme a respetar con quien sea y donde sea”.

Danna Paola finalizó su mensaje aclarando que lo hizo con toda la sinceridad del mundo y pidiendo respeto.

Para Gibran fue su último día en La Academia pues los espectadores decidieron hacerle caso a Danna Paola y no votar por él, con lo que salió expulsado.

Síguenos en Google Noticias