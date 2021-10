La cantante explotó contra el medio impreso y aseguro que no es víctima de violencia: "Yo no me dejo".

CIUDAD DE MÉXICO.— Danna Paola explotó contra una revista de chismes y mediante un mensaje publicado en redes sociales reprobó lo que el medio impreso informó. Asimismo, aseguró no ser violentada por su actual pareja sentimental Alex Hoyer.

La publicación de la revista de inmediato causó revuelo, pues se aseguraba que la cantante era víctima de violencia por parte de quien aseguran es su nuevo novio.

¿Víctima de la violencia ejercida por Alex Hoyer?

De acuerdo con lo publicado por TV Notas, la familia de Danna Paola estaba preocupada porque presuntamente Alex Hoyer era una persona celosa e insegura que además quería "colgarse" de la fama de la intérprete de "Sodio".

El medio de circulación nacional también aseguró que por culpa del novio de Danna, ella dejó de colaborar con un grupo de personas, y como supuestamente la actriz de Élite estaba empeñada en hacer que la relación funcionara "soportaba" malos tratos.

Danna Paola responde a publicación amarillista

Luego de la publicación hecha por TV Notas, la intérprete de "Oye Pablo" lanzó un fuerte comentario en el que aseguró que los medios subestiman su "valentía y fuerza", pues no se deja maltratar por nadie, y congruente a su postura en contra de la violencia hacia las mujeres, la famosa puso un alto a lo dicho por la revista, la cual catalogó como un medio amarillista.

"Yo no me dejo maltratar ni por un novio ni por nadie", escribió en un mensaje que compartió en Twitter.

Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares…



YO NO ME DEJÓ MALTRATAR

NI POR UN NOVIO NI X NADIE. — Danna Paola (@dannapaola) October 5, 2021

Pero ese no fue la única respuesta de la cantante y actriz dio al medio. Danna Paola compartió otro mensaje en el que aseguró que la publicación continúa propagando el ‘machismo’ en el que subestiman su "inteligencia y fuerza como mujer".

Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio. — Danna Paola (@dannapaola) October 5, 2021

¿Quién es Alex Hoyer?

Cantante y actor de 23 años, nacido en Los Ángeles, Estados Unidos. Siendo un niño sus padres y él se mudaron a Monterrey, estado en el que vivió varios años. Alex Hoyer comenzó su carrera grabando vídeos de covers que subía a YouTube.

Sin embargo, logró el reconocimiento tras participar en el reality "La Voz México", en donde formó parte del equipo liderado por Ricky Martin. Tras salir del programa lanzó su primer sencillo "Ella". Ahora muchos lo identifican como el novio de Danna Paola.

