Danna Paola aprende gelish

Comparte con sus fans momentos de la cuarentena

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Danna Paola, compartió con sus seguidores, a través de redes sociales, cómo aprovecha su tiempo libre durante la cuarentena.

La artista de 24 años está utilizando su estancia en casa para aprender a poner y decorar uñas de gel, así lo reveló a través de sus historias en la red, donde muestra a los internautas su emoción por estudiar el nuevo oficio.

Días atrás, la intérprete de “Sodio” publicó una fotografía en Instagram con la leyenda “El mood de hoy, después de 3 horas de cardio centenial”, donde hace una postura física en la que deja relucir sus manos.

A través de redes sociales, los fanáticos de la también actriz, hicieron evidente que le hacen falta varias uñas de gel en la imagen: “Hasta a ella en cuarentena se le rompió la uña”, “No tiene uñas”, son algunos de los comentarios.

Durante una transmisión en vivo, Danna confesó que los comentarios con respecto a sus uñas le causaron “mucha gracia” y contó: “Me gustaría aprender una profesión nueva durante la cuarentena”.

Tras la confesión de la artista, el personal del establecimiento en el que normalmente se las aplican, le envió de regalo un paquete con los materiales para que aprenda a decorarlas.

“Les voy a contar, ayer que dije lo de las uñas, lo dije un poco irónico pero a la vez me encantaría aprender y me puse a pensar en el material, pero alguien se lo tomó muy en serio, un sitio que quiero mucho y me han acompañado en momentos más especiales”, expresó.

“Dijeron 'Danna no se va a quedar sin uñas' y me mandaron un kit gigante para aprender a hacer las uñas y ahora me toca aprender, a ver si funciona este reto de cuarentena”, añadió la artista.

Luego de unas horas compartió otra historia en la que muestra el resultado final de la aplicación: “Pues sí, aunque usted no lo crea sí lo estamos logrando y estoy muy orgullosa de mí, eh, de verdad me las hice yo solita”.

Mientras tanto, continúa en casa para cumplir con las recomendaciones de la pandemia global, sin embargo contribuye al entretenimiento de sus fanáticos a través de conciertos en línea y se sumó a un evento en redes, organizado por la liga de fútbol de un reconocido banco, #LigaSantanderFest, para compartir su música, pese a la contingencia.

