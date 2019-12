México (Notimex).- Danna Paola pidió no poner etiquetas al amor tras el revuelo que causó en redes sociales al subir un video en el que besa en los labios a la actriz Mina El Hammani bajo la etiqueta “Friendship goals”.

“No hay que etiquetar al amor. Yo soy una persona súper libre y apoyo al amor universal, lo que vieron es cariño con mis amigas, así como lo hago con mis amigos”, explicó a la prensa.

Danna Paola indicó que en este momento de su vida no juzga a nadie. “Al contrario, apoyo el amor al cien por ciento y siento que ellos (la comunidad LGBT) me han hecho parte de su vida”.

No es porque ella sea gay o no, dice la juez de La academia 2019, “sólo no hay que ponerle una etiqueta al amor”, insistió. “El amor es libre, uno no debe ser nunca cien por ciento una cosa”.

Danna Paola, quien es una de las protagonistas de la serie española Élite consideró que reconocer las preferencias sexuales en uno mismo es un tema delicado.

“Porque primero debes aceptarlo, vivir ese proceso, salir, ser libre y no tener ningún prejuicio contra ti mismo. En esta industria es mucho más difícil todavía”, opinó.

Finalmente, dijo que podría publicar más videos parecidos al de Mina El Hammani, pues también les ha dado besos a sus amigas Esther Claudia, Mina y Georgina.

