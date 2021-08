La cantante llegó al Aeropuerto de la Ciudad de México pidiendo que no la acosen, pues siente mucha ansiedad por el acoso.

CIUDAD DE MÉXICO.— Danna Paola desató el zafarrancho en el Aeropuerto de la Ciudad de México a su llega de Miami. Asimismo, la cantante provocó la molestia de los medios de comunicación, a quienes les pidió que por favor no se le acercaran argumentando que "hay Covid".

Tras esta exigencia de la cantante, los reporteros de varios programas reaccionaron con indignación asegurando que Danna fue "grosera" y "mal educada", y le recordaron que solo estaba haciendo su trabajo.

Mi niña, fue un gusto verte! No fue en las mejores condiciones por la prensa y eso, pero amo verte! ESPERO te sientas mejor por de la vacuna! Y si... vacunados y todo nos vemos este 20 de agosto.💘🌛@dannapaola pic.twitter.com/Xzsn3MlHkV — 𝓜𝓲𝓰𝓾𝓮𝓵 𝓥𝓪𝓻𝓰𝓪𝓼 (@vmiguel348) August 15, 2021

Ante esta polémica, la cantante explicó en redes sociales que solo pidió que fueran un poco más responsables con respecto a la situación que actual se vive.

Sin embargo, no mencionó nada sobre las supuestas burlas que no pudo evitar decir cuando los medios le preguntaron por su relacionada con Alex Hoyer, y que ella respondió mencionando frases como: "en exclusiva, el joven la ayudó con sus maletas" o "aquí está su exclusiva".

Danna Paola mediante sus historias de Instagram comentó que el acoso de la prensa le ha generado un grado importante de ansiedad, por lo que pide que respeten su espacio. Además de reiterar que es importante que tomemos se tomen con cautela las medidas sanitarias implementadas para evitar contagios de Covid-19.

"A mí me da mucha ansiedad este tipo de situaciones. Soy una persona que no me gusta esto de que estén encima de uno y más en pandemia [...] Realmente es importante que tomemos estas medidas y que en este mundo del entretenimiento seamos mil veces más cautelosos", insistió la intérprete de "Calla tú".

Finalizó su vídeo aclaratorio mencionando que habría que "considerar poner en el aeropuerto un área de rueda de prensa para cada vez que lleguemos de un vuelo pasar por ahí y tener que contar cómo nos fue en el viaje".

