Danna Paola ''en shock'' tras el arresto de Eleazar "N" (vídeo)

Danna Paola decidió responder a pregunta expresa sobre cómo se sintió luego de que trascendiera la noticia del arresto de su exnovio Eleazar “N”, acusado de violencia contra su hoy expareja Stephanie Valenzuela.

En entrevista para “Suelta la Sopa”, a propósito del lanzamiento de su nuevo álbum “K.O.”, la cantante y actriz reconoció que ese es un tema del pasado del que “no me gusta hablar”.

“Por supuesto que a uno le causa muchísimo shock , pero creo que la mejor manera que he tenido (de superar esto) es con el a poyo de mi familia y de mis amigos ”, compartió la intérprete, en declaraciones citadas por “El Heraldo de México” .

Danna Paola explicó que en realidad decidió sacar su propia experiencia de otra manera, a través de la música, con lo cual ha logrado compartir y conectar con mujeres que han pasado por lo mismo.

Incluso comentó que su nuevo disco es parte de ese proceso, pues en él describe la evolución de una relación que no termina bien.

Aunque evitó señalar o hablar directamente de su relación con quien también fuera su compañero en la telenovela “Atrévete a soñar” (2009), la actriz dejó entrever que sí se trató de una relación complicada por la que incluso tuvo que ir a terapia.

“Para mí es un tema súper delicado y estoy en un momento de mi vida tan bonito, tan pleno y tan saludable. Es un tema que me tardó muchos años, mucho proceso y mucha terapia para poder superar bien y ya estoy fuera, entonces no me gustaría revivir ese tipo de cosas”.