Danna Paola niega participar en remake de “Quinceañera”

Danna Paola negó que vaya a formar parte del remake de “Quinceañera”, puesto que por ahora tiene otros proyectos.

“Están haciendo un montón de remakes, ¡está muy de moda!”, respondió acerca del tema.

“No voy a hacer ninguna novela”, aseguró sobre sus próximos proyectos. “Yo estoy viviendo en España, feliz rodando ‘Élite’, estoy con mi música y hay una sorpresa de otra cosa pero no es eso”, reiteró la actriz.

Danna Paola realizó una firma de autógrafos en la capital del país para promocionar su disco “Sie7te”. El 20 de junio regresará para ofrecer un concierto en el Teatro Metropólitan.

Sobre su estancia en España aseguro que se siente muy contenta en su nuevo hogar.

“Estar viviendo allá me cambia mucho. Estoy muy a gusto, me acabo de presentar en algunos festivales de radio y me gusta complementar la actuación con la música”, reiteró.- Con información de El Universal

