Tal parece que Danna Paola no se llevó una muy buena impresión de las autoridades en Yucatán, luego de que durante el show de radio de la Divaza revelara una “absurda” petición que le hicieron durante las grabaciones del vídeoclip “Sodio”.

En el reciente vídeo del youtuber, Danna Paola compartió algunos detalles de su próximo álbum y también habló sobre su proceso creativo para algunas de sus canciones populares.

Cuando se le preguntó sobre “Sodio”, que narra una complicada historia de amor, ya que la joven descubre que su enamorado en realidad tiene otras preferencias; la actriz recordó “lo difícil” que fue grabar en Yucatán.

“Fue súper difícil de grabar el vídeo, porque justo lo que pedía el Estado (de Yucatán) era que no hubiera ese tipo de escenas, y yo… esto es amor, y me vale. Y lo hice (…) Yo ahí me puse la bandera y dije: ‘No me importa si me vetan de la ciudad, pero esto tiene que salir”, recuerda la cantante, quien en 2020 dejó una cita pendiente para celebrar su tour en la entidad.