Danny Trejo, el actor más asesinado del cine

Solo en la película “Machete”, el actor de origen mexicano Danny Trejo mató a mucha gente, pero ¿cuántas veces los personajes de Trejo han sido asesinados en la pantalla?

El sitio web Buzz Bingo realizó una investigación sobre la mortalidad en las películas y publicó una infografía en la que reunió algunos números revelando algo bastante salvaje.

“Danny Trejo murió 65 veces en su carrera cinematográfica, más que cualquier otro actor”, señalan los realizadores de la curiosa investigación.



En el segundo lugar de la lista se encuentra el actor británico Christopher Lee, quien es conocido por actuar en El Señor de los Anillos haciendo el papel de Saruman y en Star Wars como Conde Dooku. Él registra 60 muertes, no muy lejos del líder.

“Contamos las muertes en las películas de los mejores actores del mundo usando IMDb y Cinemorgue", informa el sitio.

El top 10 también incluye a Lance Henriksen (51), Vincent Price (41), Dennis Hopper (41), Boris Karloff (41), John Hurt (39 ), Bela Lugosi (36), Tom Sizemore (36) y Eric Roberts (35).



Las numerosas muertes en pantalla de Danny Trejo se pueden encontrar en películas como Death Wish IV , Desperado , From Dusk Till Dawn , Anaconda , Halloween (2007), Zombie Hunter y 3 from Hell .

Trejo también murió en The Hidden , Bulletproof , Heat , Con Air , The Replacement Killers , Reindeer Games , xXx , Predators , Haunted High , The Book of Life y 3-Headed Shark Attack .



La infografía de Buzz Bingo también revela qué actores tienen más probabilidades de morir y qué años fueron los más mortales en Hollywood.

