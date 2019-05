Darío Yazbek pide que la bisexualidad deje de causar controversia

PLAYA DEL CARMEN (EFE).- El actor Darío Yazbek, protagonista de la exitosa serie “La casa de las flores“, pidió este domingo que las diferentes orientaciones sexuales, como la bisexualidad, dejen de ser un asunto “controversial” en televisión.

“Es un tema que muchos me preguntan si es controversial y a mí no se me hace controversial. Es una cuestión que existe y de la que se tenía que platicar”, dijo en entrevista horas antes de la entrega de los Premios Platino del cine iberoamericano en la Riviera Maya mexicana.

La Casa de las Flores

La comedia “La casa de las flores“, nominada al Platino a mejor teleserie, actualiza las tradicionales telenovelas mexicanas y aborda con hilaridad las apariencias y contradicciones de una adinerada familia mexicana.

En la serie, Yazbek (Ciudad de México, 1990) interpreta a Julián, uno de los tres hijos de la familia De la Mora, quien se declara bisexual ante el disgusto de su madre.

Le gustan las personas

“El tema de la bisexualidad es muy interesante porque siempre buscamos definiciones muy específicas y sobre todo en la bisexualidad: eres esto o esto, te gusta esto o esto. No hay un punto gris”, señaló Yazbek.

En ese sentido, su personaje plantea “un camino distinto”: “Soy bisexual y a mí me gusta la persona, no si es hombre o mujer, me gustan las personas”, explicó.

Bajo la dirección del también mexicano Manolo Caro, se está rodando la segunda temporada de esta ficción producida por Netflix y para la que ya hay una tercera temporada pactada.

Yazbek, hermanastro del también actor Gael García Bernal, se declaró “emocionado” ante el inminente estreno de la nueva temporada y reveló que en esta se ha divertido todavía más.

“Habrá muchas sorpresas en la segunda temporada, es un delirio muy divertido, una locura tras locura tras locura, y creo que los personajes explotan más”, avanzó el joven actor.

“La casa de las flores” competirá por el Platino a mejor teleserie iberoamericana con la española “Arde Madrid”, la argentina “El marginal II” y la también mexicana “Narcos: México”.