Darren Criss, exestrella de Glee, anuncia que será padre

Darren Criss y su esposa Mía están esperando a su primer bebé. Así lo confirmó la pareja a través de redes sociales, donde sorprendieron a sus seguidores con un vídeo.

Acto seguido, la estrella de “Glee” y “American Crime Story: Versace” da play al audio, en el que se escuchan los latidos de su bebé, mientras Mía revela una pronunciada barriga de embarazo.

We’ve been making music for years.⁣

⁣

… But this time we made a BEAT.⁣

⁣

The ultimate collab droppin Spring 2022. pic.twitter.com/1PEDv0kw17