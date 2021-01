Dave Bautista ofrece miles por seguidor de Trump que marcó a un manatí

MIAMI.- Dave Bautista, estrella de la película "Guardianes de la Galaxia", ofreció una recompensa de 20,000 dólares por información que conduzca a la captura de la persona que talló la palabra Trump en el lomo de un manatí en aguas de Florida.

Federal officials investigating MAGA cowards after manatee found with ‘Trump’ carved on back in Florida. pic.twitter.com/NbYgYQHi3A

Bautista, superhéroe y excampeón de lucha de la World Wrestling Entertainment (WWE), no es el único que ofrece una recompensa por atrapar al vándalo que grabó el apellido del presidente Donald Trump en la piel del mamífero en el río Homosassa, en el condado de Citrus, en la costa noroeste de Florida.

El Centro para la Diversidad Biológica de St. Petersburg, en la costa oeste de Florida, recordó que el acoso a esta especie marina "es un delito penal federal punible, con una multa de 50,000 dólares y hasta un año de prisión" y ofreció 5,000 dólares por la captura del autor material del acto.

Por su parte, el biólogo acuático del club Save the Manatee Patrick Rose apuntó que el responsable del acto vandálico probablemente sea una persona familiarizada con los manatíes, recogió este viernes Click Orlando.com

“The U.S. Fish & Wildlife Service is investigating the harassment of a manatee...reported to federal authorities over the weekend discovered w/ words "Trump" scraped in its back ...discovered in Blue Hole on the Homosassa River” (via @CitrusChronicle )

Insurrectioning wildlife? pic.twitter.com/PvzI3pZ5Xn