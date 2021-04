Dave Bautista y Ana de la Reguera protagonizan película para Netflix

Zack Snyder da vida a nueva saga con total libertad

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—Luego de que hace unos días, Zack Snyder se volviera tendencia gracias a su versión de “Justice League (Liga de la Justicia)”, ahora el cineasta regresa a la pantalla de la mano de Netflix para presentar “Army of the Dead (El ejército de los muertos)”, filme protagonizado por Dave Bautista y la mexicana Ana de la Reguera, para iniciar una saga que dice no está sujeta a complacencias de terceros sino de su propia creatividad.

Ayer se estrenó el trailer de esta película que llegará a Netflix el próximo 21 de mayo y previo a esto, Snyder habló con la prensa internacional a quien dijo que este es el inicio de una nueva y renovada franquicia de muertos vivientes y que a diferencia de lo que pasó en “Justice League”, en esta ocasión no tendrá además una versión extendida o más oscura, ya que para este proyecto tuvo la libertad absoluta para hacer el filme que quería.

“Lo que verán es la película definitiva. No hay más cortes. No me tuve que pelear con Netflix. Fue todo lo contrario. Esta es mi única versión, la versión del director del 'Ejercito de los muertos'.”, comentó.

Esto lo dijo el director en una clara referencia a lo que pasó en 2017, luego de que por problemas personales se tuvo que retirar del filme de la cinta que protagonizaron Gal Gadot y Ben Affleck, entre otros y el resultado no agradó a la audiencia.

El director, durante la presentación del trailer detalló que planea elaborar una nueva franquicia a partir de este filme que tuvo un costo de 70 millones de dólares.

“Es maravillosa la libertad que ahora me dan, llegue con ellos y les dije que quería crear algo nuevo, algo que fuera mío, que no estuviera basado en un comic o en nada. Queríamos hacer un nuevo mundo en el que tuviéramos el control”, dijo,