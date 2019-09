Dave Mustaine, vocalista de Megadeth se recupera del cáncer

México (Notimex).- Luego de que evolucionara de manera favorable ante el cáncer de garganta que padece, el vocalista Dave Mustaine anunció el regreso a los escenarios de Megadeth al iniciar el 2020.

En junio pasado, el vocalista de la banda de thrash metal canceló la mayor parte de sus presentaciones debido a un tratamiento médico al que se sometería por sus problemas de salud.

Te puede interesar: Millie y Page Bobby Brown tendrán su propia película

De acuerdo con su página oficial, la gira europea Megadeth se unirá a Five Finger Death Punch como invitado especial en el 2020 European Winter Tour, con la banda de apoyo, Bad Wolves.

La gira, que comprende 14 países, comenzará el 20 de enero en Helsinki, Finlandia.

EUROPEAN WINTER TOUR DATES ANNOUNCED! Megadeth Cyber Army TICKET PRESALE and VIP Meet & Greet + Side Stage Upgrade Packages, begins Tuesday, Sept 10. Go to https://t.co/B2L1a44Otx for details. pic.twitter.com/fn0psVOZC5 — Megadeth (@Megadeth) September 9, 2019

En 2016, la banda de trash metal ofreció conciertos en la Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y Monterrey, donde presentó la música de su disco Dystopia.

Five Finger Death Punch es una banda estadunidense de groove metal formada en 2005. Su primer álbum The Way of the Fist fue lanzado en 2007

Entre sus producciones se encuentran además War is the answer, American capitalist. Ha participado en festivales internacionales de música com Mayhem Festival y Download Festival.

Te puede interesar: Líder de Megadeth cancela la gira por cáncer de garganta