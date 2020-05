David Guetta da concierto benéfico en NY

NUEVA YORK.— El DJ y productor David Guetta dio este sábado su segundo concierto “United At Home” en un lugar no revelado de Nueva York para conectar con los fans y recaudar fondos para trabajadores de salud y esfuerzos contra el Covid-19.

🗽NYC!!!!!!!!!! Get ready for the next chapter #UnitedAtHome https://t.co/K0b8EAHZfz https://t.co/onjK6a08LW

“Muchos artistas, especialmente los DJs, estaban haciendo presentaciones desde sus habitaciones. Yo sentía que era un poco frustrante. Realmente quería sentir que tenía un público”, dijo Guetta en una entrevista con The Associated Press esta semana.

Message exclusif de @davidguetta à la communauté française de NYC! Livestream demain 19h pour réchauffer les cœurs des New Yorkais et récolter des fonds pour les personnes touchées par le Covid19. Les dons iront à @FeedingAmerica @FondationHPHF @NYCMayorsFund @WHO #UnitedAtHome pic.twitter.com/KBEF6NmK2z

Su primer concierto fue junto a una piscina de más de 60 metros en el condominio Icon Brickell en el centro de Miami, en dicha ocasión se presentó durante 90 minutos, mientras 8.000 personas bailaban desde sus balcones en un momento que sirvió para avivar los ánimos.

Asimismo, miles de fanáticos lo disfrutaron desde sus casas por streaming, a través de la aplicación Zoom.

Wanna take part in my #UnitedatHome live from NYC? 🗽

Save your seat on a @zoom_us Room thanks to @dicefm

🔗 https://t.co/BrFlitL85p pic.twitter.com/mXH5TJfjal