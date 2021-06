David Páramo reaparece en redes sociales, desde el hospital

David Páramo reapareció en redes sociales, tras 52 días alejado de los reflectores, debido a un aneurisma cerebral que lo mantuvo un tiempo en terapia intensiva a finales de abril pasado.

Fue a través de Twitter que el llamado Padre del Análisis Superior compartió con sus seguidores un poco de su mejoría, a pesar de que es visible que perdió masa muscular y aún se encuentra internado, tras permanecer varios días en coma inducido.

El motivo fue la celebración del Día del Padre, por lo que aparece acompañado de sus hijos, quienes lo abrazan mientras él permanece sentado en una silla de ruedas y detrás se observan los pasillos del hospital. La publicación tiene más de 25 mil reacciones y 889 comentarios.

Apenas el 15 de junio pasado, Ciro Gómez Leyva –conductor del programa en el que Páramo ofrece su análisis de finanzas- compartió la mejoría de Páramo, tras su salida de terapia intensiva, donde permaneció casi 30 días.

Su mejoría incluso le ha permitido grabar algunos audios para el programa de Ciro Leyva y su propio espacio en radio.

El sitio deportivo recuerda que David Páramo tiene más de 20 años en el periodismo de TV, radio y escrito. Especialista en materia económica y un peculiar estilo tanto en su imagen como en su forma de comunicar con algo de sarcasmo y chistes.

Aunque goza de varios seguidores, quienes no tardaron en mandarle mensajes de apoyo y ánimo, Páramo también se ha ganado una gran cantidad de detractores, quienes -no obstante- le han enviado mensajes solidarios en la espera de que se recupere pronto.

No te conozco, no me conoces. Me caías mal ( hace muchos años ). Ya no. Te has ganado mi respeto y te admiro un chingo. Me da mucho gusto que te recuperes. Ya queremos verte nuevamente en acción. Un abrazo sincero por éste día. A darle PAS...