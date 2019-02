David Salomón, de nuevo en televisión

El diseñador será juez en reality de un canal nacional

¿Tienes todo lo que se necesita para darte a notar con el “outfit” perfecto?

Sin importar si tienes 20, 30 o 45 años de edad, pero eres una mujer que siempre busca el “outfit” correcto para cada ocasión y te encanta expresar tu personalidad a través de la moda llega el “ reality”que te encantará.

“Este es mi estilo” se transmite por primera vez este lunes a las 4 de la tarde (hora Ciudad de México) y entre sus figuras fungirá como juez el diseñador yucateco David Salomón.

“Estoy contento con la invitación de Azteca Uno para este proyecto, algo que me entusiasma porque es un ‘reality’ divertido, relajado y que a muchos les gustará, ya verán”, adelanta en entrevista con el Diario.

Y aunque eso le representará a David casi “vivir en los aviones”, pues se la pasará la mayoría del tiempo, desde ahora y hasta mayo próximo, en Ciudad de México, asegura que disfruta con el concepto y le deja a cada minuto gratas experiencias.

El desafío

“Este es mi estilo” trata de un grupo de concursantes que lucharán para ser reconocidas por un panel de expertos en moda.

¿Cuánto presupuesto necesitarías para sorprender al jurado y lucir totalmente a la moda? ¿Quién tendrá lo necesario para ganar?

Las participantes son mujeres de 18 a 45 años de edad extrovertidas, creativas y con gusto por la moda y las tendencias; con historias de vida interesante, sin importar su complexión física, color de piel o estatus social.

“Son mujeres que quieran gritarle al mundo: ¡este es mi estilo!”, explica Salomón.

Detalla que cada viernes habrá una ganadora, que obtendrá un premio de 50 mil pesos y otra regresará a casa. “Comenzamos con once mujeres de la vida real apasionadas de la moda y que están dispuestas a entrar a este juego de propuestas”.

David es uno de los tres jueces del programa, responsabilidad que comparte con Shanik Aspe y Edith González, “dos mujeres guapísimas, inteligentes y muy carismáticas con las que disfruto trabajar y con las que ya hicimos una excelente química, aún en los momentos de polémica”.

“Esta experiencia, de estar de nuevo en televisión me llena mucho en lo personal y profesional, pues me gusta, como comunicólogo que soy, mostrar a las personas aspectos que de otra forma no es posible”, afirma.

Y si todo lo anterior no lo tiene suficientemente acelerado, David prepara también la tercera edición de El Gran Desayuno del Terno, que será el próximo 19 de junio, “que tendrá muchísimas sorpresas”, concluye.— Renata Marrufo Montañez