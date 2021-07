David Salomón responde a los que cuestionan: "¿De dónde chin...os soy celebrity?''

El diseñador yucateco David Salomón tomó sus redes sociales para responder al público que aún cuestiona su elección para participar en la primera temporada de “MasterChef Celebrity”, en su edición para México.

“Entiendo a la gente que no me conoce y se pregunta ¿¿¿de dónde chingaos soy “celebrity”?? Porque pienso exactamente igual que muchos de ellos. Pero bueno… ¿qué hago? Estoy en #MasterChefCelebrityMx y me la estoy pasando de pelos. @MasterChefMx”, compartió a través de Twitter Salomón.