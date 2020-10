David Salomón se queda en Cancún ante la llegada de "Delta"

MÉRIDA.- El diseñador yucateco David Salomón, aseguró en su cuenta de Facebook que permanecerá en su casa en Cancún para refugiarse del paso del Huracán Delta de categoría cuatro que impactará directamente a éste polo turístico del Caribe.

“Si. Estoy en Cancún. Y de aquí no me voy por un huracán. Ya sobreviví a varios incluido Vilma. Los huracanes vienen y se van. Nosotros tenemos que quedarnos para ver por nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro negocio y nuestra gente”.

“¿Que hago? Me preparo, me cuido, estoy en contacto con familia, amigos, vecinos y trato de estar tranquilo y ser paciente. Ayudó a quienes puedo ayudar y trato de demostrar mi mejor lado ante estas situaciones. Por eso no existe la opción de irme a ningún lado. Además, todavía aguanto. Y mientras aguante, pues sigo adelante. Por eso elegí ser Cancunense”, escribió el diseñador.

Muestras de apoyo

El diseñador de modas recibió múltiples muestras de apoyo y recomendaciones para sobre llevar el paso del meteoro.

"Pasa que ya me llamó medio mundo para preguntarme si me quedo aquí… y me llama la atención. ¿Pues a donde me voy a ir? Aquí vivo hace 27 años y yo elegí ser Cancunense. Hemos pasado muchas cosas, huracanes varios y aquí seguimos".

"Vivo cerca del mar pero no en la playa… aquí casi todo es cerca del mar.

¿Miedo? Preocupación claro, por la gente que no está en las mismas condiciones que yo. Cuando comienza la temporada de huracanes cada año -en julio- siempre tengo todos mis garrafones llenos de casa y oficina, mis tanques de gasolina llenos, lámparas con pilas nuevas y alimentos enlatados".

"Vivo en un lugar muy seguro gracias a Dios, tengo muy buenos vecinos… y lo único que podemos hacer es esperar seguros a que pase el fenómeno y después seguir adelante! Pero irme? Porque me iría? Imagínate que la gente se fuera de su ciudad cada vez que viniera un huracán!".- EMANUEL RINCÓN BECERRA