David Zepeda, en busca de temas para su nuevo disco

CIUDAD DE MÉXICO.- David Zepeda está en búsqueda de letras para lo que será su tercera producción discográfica, informó el actor y cantante.

"Estoy en busca de esos temas, de hecho ya me llegaron varios que voy a escuchar para ver qué puedo sacar de ahí. Sí hay material y pronto les daré la sorpresa", dijo el actor.



David Zepeda aclaró que no ha descartado seguir picando piedra en la música, pero que los tiempos se le han complicado por su otra pasión: la actuación.

Con mucho trabajo

"En la música hice un 'stand by' porque afortunadamente he tenido mucho trabajo en la actuación. Terminé un proyecto y empecé una gira de teatro, regresé, me fui a Telemundo y volví, gracias a Dios.

"No hay tiempo para armar la tercera producción musical y es que requiere mucho tiempo, seleccionar los temas, producirlos y lo más importante promocionarlos", explicó.

"Y cuando terminas con un tema, resulta que ya tienes encima el otro sencillo, es muy, muy complicada. Pero no he tirado la toalla, lo disfruto mucho y vamos a seguir haciendo música", ahondó.

"Vencer el amor"

El actor es el protagonista de la telenovela "Vencer el desamor", producción de Rosy Ocampo, en dicha historia existe la posibilidad de que sea el encargado de interpretar el tema principal de la trama.

Podría cantar el tema principal

"Estamos viendo si logramos el tema ideal, hay varias opciones, pero, tiene que ser el idóneo y eso lo tiene que aprobar la productora Rosy Ocampo. Espero que con este proyecto televisivo puede alternar la música. Entre semana actúo y los fines de semana dedicarme a la música, ojalá que ahora sí lo logré", concluyó.

