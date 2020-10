Hace unos días se confirmó la muerte del estilista Daniel Urquiza, quien según unas supuestas pruebas se iba hasta casa con el actor de telenovelas.

MÉXICO.— Daniel Urquiza, mejor conocido como "El Rey de las Extensiones" se suicidó. La noticia la confirmaron a través de sus redes sociales y más tarde medios de comunicación informaron que la policía encontró el cuerpo sin vida del estilista en el baño de su departamento.

También se dijo que la posible causa de su fallecimiento habría sido la fuerte depresión que padecía, pero el programa de espectáculos "Chisme No Like" reveló que Daniel sostuvo por un buen tiempo una relación tóxica y violenta.

Según imágenes, audios y hasta el testimonio de un "conocido", "El Rey de las Extensiones" habría sido pareja de David Zepeda e incluso se iban a casar.

Supuestamente tenían un noviazgo que iba a consolidarse con un boda

El programa que se transmite por YouTube mostró las supuestas pruebas con las que aseguran que Daniel Urquiza y Zepeda mantenían una relación.

A través de capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp entre el fallecido estilista y la conductora se habla del noviazgo de Daniel con el actor.

En un par de audios que también fueron mostrados como evidencia se habla de una boda, la cual se iba a realizar en el mes de noviembre y ya hasta habían vendido la exclusiva a una revista.

"Estamos negociando si nos casamos [...] No sé quién me pagaría mejor por la boda porque ya lo está negociando mi abogado [...] Estoy por cerrar lo del magno evento, la próxima semana", son los mensajes más destacables de la conversación.

Incluso, "El Rey de las Extensiones" habría invitado a los conductores de "Chisme No Like" para que posteriormente puedan dar detalles del enlace en su programa.

Pero eso no fue todo, ya que en el programa llamaron a Mauro Riveros, (expareja de Liz Vega) quien confirmó dicha relación pues era vecino del estilista.

Mauro confirmó que varias veces vio a David Zepeda en el apartamento de Daniel, y que antes de saber que era actor solo sabía que sus vecinos eran una pareja gay que se agarraban a golpes.

"Yo no sabía quiénes eran. No sabía nada, nada más sabía que era una pareja gay que se agarraban a golpes [...] Es una porquería Zepeda, para negar que no fue así. Yo era vecino, yo lo vi [...]" puntualizó Riveros.

Mira las supuestas pruebas a partir del minuto 18:20

Asegura no conocerlo

Pese a todas estas supuestas pruebas David Zepeda negó conocerlo e incluso se mostró molesto con una internauta quien le preguntó por Daniel Urquiza,

"¿David ya supiste que se murió tu comprometido Daniel Urquiza?”, escribió una usuaria. David respondió: “Hola Estefanía, no tenía el gusto de conocerlo, lo siento mucho por él y su familia… te aconsejo que no te dejes guiar por chismes de quinta y te informes un poco más antes de verte con tal ignorancia".- Con información de redes sociales y "Chisme No Like".

