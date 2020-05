De aquí y allá

México

“Abrazos prohibidos”

La banda española Vetusta Morla lanzó “Los abrazos prohibidos”, tema que compuso y grabó durante la cuarentena, así como su respectivo vídeo, en el que aparecen profesionales sanitarios, sector que lucha contra la pandemia, al final los artistas aplauden su labor. Para cerrar el clip, Joaquín Sabina canta: “Supervivientes, sí, maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo”, estrofa de su canción “Lágrimas de mármol”. Vetusta Morla se acompaña de Andrés Suárez, Luz Casal, Nacho Vegas, Alice Wonder, Carlotta Cosials, Christina Rosenvinge, Sabina, Dani Martín, DePedro, Eva Amaral, Ismael Serrano, Iván Ferreiro, Kase. Además de Leiva, Maika Makovski, Marwan, Nina de Juan, Rozález, Santi Balmes (Love of Lesbian) y Xoel López.— El Universal

“Divergencia”, ante males

La banda mexicana Enjambre se aventuró en un estilo distinto para presentar “Divergencia”, una canción que invita a bailar a pesar de las adversidades y que formará parte de un disco dedicado a las generaciones más jóvenes, explicó su vocalista, Luis Humberto Navejas. A pesar de que este tema tiene tintes alternativos a lo que la banda había hecho hasta el momento, mantienen la esencia y el sonido del grupo que nació en 2001 en California, Estados Unidos, si bien sus integrantes son originarios de Zacatecas, México, y se nota que son ellos con la primera escucha, comentó el cantante. Para Navejas, esta canción no fue escrita para ser lanzada en un momento tan complejo como el actual, en el que muchas personas pueden estar deseando un mensaje como el que se desprende de “Divergencia”. No obstante, la banda consideró que si funciona como alivio a sus seguidores será una gran alegría para ellos. Aunque la banda desconoce la fecha de estreno del disco, Enjambre continúa componiendo.— EFE

Miami

Paulina Rubio gana juicio

Paulina Rubio logró una victoria legal contra su exesposo Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como “Colate”, luego de que el empresario español hubiera interpuesto una demanda para que se suspendiera el acuerdo de visitas al hijo de ambos, Andrea Nicolás de 10 años, quien actualmente pasa una temporada con él. Spencer Multack, juez de una corte de familia de Miami, ordenó que ambos padres deberán compartir la educación del menor, pero que deberá ser entregado a Paulina para celebrar hoy el Día de las Madres, según puede verse en un vídeo de la audiencia virtual publicado por medios locales. En la vista, que se hizó por internet, Vallejo-Nágera acusó a Paulina, a su hermano Enrique y a su madre, la actriz Susana Dosamantes, de golpear al pequeño. Paulina estuvo casada con Vallejo-Nágera cinco años, hasta su divorcio en 2013.— EFE