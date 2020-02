De aquí y de allá

Serán “Monarcas”

Fernanda Castillo y Alejandro de la Madrid se suman a la segunda temporada de la serie “Monarca”, producida por Salma Hayek que aún no tiene fecha de estreno. Fernanda será Sofía Carranza, quien busca vengar el asesinato de su padre.

Un clavo saca...

Después de su sonado idilio con Belinda, Lupillo Rivera podría estar saliendo con alguien más, pues se le vio darle un beso en los labios a una mujer a la que le cantó las “Mañanitas” en un restaurante de McAllen, Texas.

Falta de respeto

María Rojo se manifestó en contra de la propuesta de doblar todas las películas al español, porque en su opinión eso “es atentar contra la obra cinematográfica, es una falta de respeto al creador”.

Música en México

La banda británica Foals ofrecerá en mayo tres conciertos en la República, en los que presentará el disco “Everything Not Saved Will Be Lost. Part 2”. La agrupación de indie rock actuará en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Se suma al elenco

Melissa McCarthy será la villana Úrsula en la versión de acción real de “La Sirenita”, que cuenta con la dirección de Rob Marshall. Ya se había confirmado a Halle Bailey para el papel de Ariel y Jonah Hauer-King para Eric.

Demanda

Los Beatles, a través de su compañía de mercadotecnia, recibirán 77 millones de dólares, luego de ganar una demanda contra varias empresas que reprodujeron artículos oficiales de la banda.

De miedo

Megan Fox se prepara para protagonizar el thriller “Aurora”, bajo la dirección de Lazar Bodroža. La película comenzará a rodarse en mayo próximo en Serbia.

Pierde la voz

Lana del Rey canceló ayer su gira por Europa a causa de una enfermedad por la que ha “perdido completamente su voz” y deberá retirarse de los escenarios durante al menos cuatro semanas.

Ya no andan

La actriz israelí Meital Dohan confirmó la ruptura de su noviazgo con Al Pacino, que se volvió “insostenible” debido a la edad del actor: 79 años. “Es difícil estar con un hombre viejo, incluso Al Pacino”, admitió.

Para niños

Natalie Portman anunció en sus redes sociales el lanzamiento del libro infantil “Natalie Portman’s Fables”, que incluirá mensajes sobre cuidado del medio ambiente.— Fuente: Notimex y EFE

